Mercado prevê juros de 14% em dezembro de 2004 O cenário econômico para 2004, desenhado na última pesquisa semanal de mercado divulgada neste ano pelo Banco Central (BC), embute uma possibilidade de queda de 2,5 pontos porcentuais da taxa básica de juros, a Selic, no próximo ano. Com isso, a taxa cairia dos atuais 16,5% para 14% ao ano em desembro de 2004, com uma redução estimada de 0,5 ponto porcentual já em janeiro. A pesquisa, que reflete sondagem feita pelo BC com um grupo de 80 instituições financeiras e empresas de consultoria, indica que o mercado espera uma elevação de 3,55% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, contra uma estimativa de expansão de apenas 0,11% em 2003. O fluxo de investimentos estrangeiros diretos, no cenário montado pelo mercado, aumentaria US$ 2,77 bilhões - de US$ 9,23 bilhões para US$ 12 bilhões. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cairia 3,2 pontos porcentuais e sairia dos 9,20% estimados de 2003 para 6%, ficando dentro da margem de flutuação admitida no regime de metas seguido pelo BC. O centro da meta de 2004 foi fixado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 5,5%, com uma faixa de variação de 2,5 pontos porcentuais para cima ou para baixo. Em janeiro de 2004, entretanto, a inflação teria uma pequena alta, passando a 0,60%, contra os 0,44% esperados para este mês. De acordo com a pesquisa, a variação dos preços administrados em 2004 cairia dos 13,02% previstos para 2003 para 7%. O preço dos combustíveis subiria 9,5%, como o BC já antecipou na semana passada na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Balança - O superávit da balança comercial, em contrapartida, teria uma queda de US$ 5 bilhões e passaria dos US$ 24 bilhões de 2003 para US$ 19 bilhões no próximo ano. O resultado da conta corrente do balanço de pagamentos seguiria a mesma tendência de piora e sairia de um superávit estimado de US$ 3,10 bilhões em 2003 para um déficit de US$ 3,80 bilhões. Apesar de deficitário, o valor não chega a preocupar os analistas de mercado, que acreditam na possibilidade de financiamento do déficit com relativa facilidade em função, entre outros fatores, da expectativa de crescimento do fluxo de investimentos diretos.