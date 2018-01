Mercado prevê manutenção da Selic O Comitê de Política Monetária (Copom) deve anunciar hoje a manutenção da taxa Selic em 19% ao ano, interrompendo a trajetória de alta iniciada em março, apostam 11 dos 14 analistas ouvidos pelo Estado. Para a maior parte dos economistas, se de um lado o desaquecimento da economia sugere um afrouxamento da política monetária, as pressões inflacionárias, o comportamento do câmbio e a crise da Argentina indicam que ainda não é o momento de reduzir os juros. Os outros três analistas defendem uma nova alta da Selic, de 0,5 a 0,75 ponto porcentual, basicamente porque a expectativa de inflação do mercado está bem acima das metas de 2001 e 2002, definidas em 4% para 2001 e 3,5% para 2002, com margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos (veja link abaixo). O economista-chefe do Banco Lloyds TSB, Odair Abate, é um dos que acreditam na manutenção da Selic. Para ele, é complicado reduzir os juros num cenário em que pode haver uma ruptura na Argentina a qualquer momento e o dólar continua num nível elevado. Além disso, a trajetória da inflação ainda preocupa, como mostra a expectativa dos analistas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2001 e 2002. A mais recente pesquisa semanal do Banco Central (BC) mostra que o mercado aposta num IPCA de 4,5% para 2002, acima da meta de 3,5%. No entanto, uma alta dos juros também não se justifica, uma vez que a desaceleração da economia é forte e os principais banco centrais do mundo estão reduzindo os juros, como fez ontem o Fed, o banco central americano, afirma Abate. O estrategista para a América Latina do banco ING Barings, Mauro Schneider, também acredita que a Selic vai continuar em 19%. Segundo ele, as dúvidas em relação à Argentina e a pressão sobre o câmbio dificultam a redução dos juros, assim como as perspectivas para a inflação do ano que vem. Nesse cenário, é difícil esperar outra coisa que não a manutenção dos juros, mesmo num cenário de desaquecimento da economia. O economista-sênior do BBV Banco, Fábio Akira, diz que é preciso manter os juros em 19% principalmente para que a trajetória da inflação seja convergente com a meta do ano que vem, o que ainda não está ocorrendo. O ex-diretor de Política Econômica do BC e professor da FGV, Sérgio Werlang, entende que haveria espaço para uma redução de 0,5 ponto da Selic, mas ele acredita que o Copom vai manter os juros. Para ele, a queda dos juros justifica-se porque que a desaceleração da economia é muito forte, como mostra a queda de 0,99% no PIB no segundo trimestre em relação ao primeiro. Werlang ressalta que os números divulgados pelo IBGE se referem a um período anterior aos fortes aumentos dos juros ocorridos em junho (alta de 1,5 ponto) e julho (alta de 0,75 ponto). "Mas acho que o Copom vai ser conservador, e na melhor das hipóteses, adotar o viés de baixa."