Mercado prevê nova baixa na inflação para 2005 As projeções de mercado para a inflação de 2005, medida pelo IPCA, caíram de 5,67% para 5,55%, conforme pesquisa semanal Focus do Banco Central divulgada hoje. Essa é a décima queda consecutiva. Mesmo assim, a estimativa está acima da meta de 5,1%. A pesquisa também registrou queda das expectativas do IPCA para este mês de 0,40% para 0,30%. Para agosto, o IPCA esperado caiu de 0,40% para 0,39%. As estimativas de IPCA para 2006 permaneceram estáveis em 5%, acima da meta de 4,5%. Segundo a pesquisa, o mercado aposta na manutenção da taxa de juros em agosto em 19,75%. Para o fim deste ano, as projeções caíram de 18% para 17,88%. As previsões de crescimento do PIB ficaram estáveis em 3% pela quarta semana consecutiva. Apesar da estabilidade, o número é inferior aos 3,4% projetados pelo Banco Central. Para 2006, as expectativas de aumento do PIB continuaram em 3,50%.