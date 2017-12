Mercado prevê PIB menor este ano e maior em 2004 As instituições financeiras reduziram mais uma vez suas projeções para o crescimento econômico brasileiro em 2003. De acordo com a pesquisa semanal elaborada pelo Banco Central, os agentes consultados estimam agora que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro crescerá este ano apenas 0,13%. Até semana passada, a estimativa era de um crescimento de 0,20%. Para 2004 as perspectivas de crescimento do PIB são bem melhores. Os cálculos das instituições consultadas pelo BC indicam que a economia brasileira crescerá 3,52%, pouco acima portanto dos 3,50% estimados na pesquisa anterior. Previsão para IPCA do mês se mantém O mercado manteve em 0,40% sua projeção média para a inflação este mês. De acordo com o resultado da pesquisa semanal do Banco Central, os agentes consultados também mantiveram em 0,60% a estimativa para a variação do IPCA em janeiro de 2004. Para o ano de 2003 como um todo, as instituições ouvidas pelo BC continuam apostando que o IPCA acumulará uma alta de 9,17%. Para o conjunto dos chamados preços administrados, a projeção de inflação também não foi alterada: 13% de alta em 2003. Para os próximos 12 meses, a estimativa do mercado é de uma inflação de 5,90% no País, pouco acima dos 5,89% estimados até semana passada. Para o ano de 2004, os agentes reduziram de 6% para 5,91% a projeção média de inflação. Para o conjunto dos preços administrados, a estimativa de alta ficou inalterada: 7% ao longo do próximo ano.