Mercado prevê que juros cairão 0,5 ponto em janeiro O mercado brasileiro continua apostando que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central irá reduzir a meta da taxa Selic em janeiro em apenas 0,5 ponto porcentual. De acordo com pesquisa elaborada pelo Banco Central junto a cerca de 80 instituições financeiras, o mercado mantém em 16% a projeção média para a taxa Selic ao final de janeiro de 2004, o que embute, portanto, o corte de 0,5 ponto porcentual na primeira reunião do Copom no próximo ano. Para 2004 como um todo, as instituições consultadas pelo BC apostam que a Selic chegará ao final do próximo ano em 14%, mesma projeção feita na pesquisa passada. Os agentes calculam que a Selic média em 2004 será de 14,80%, abaixo dos 14,93% estimados até semana passada. Investimentos estrangeiros diretos As instituições consultadas pelo Banco Central em sua pesquisa semanal mantiveram em US$ 9 bilhões a projeção para o volume final de investimentos estrangeiros diretos (IED) que deverá ingressar no País em 2003. A estimativa para 2004 também foi mantida. Para o próximo ano, as instituições consultadas semanalmente pelo BC acreditam que o Brasil receberá US$ 12 bilhões desse tipo de investimento. Câmbio As instituições financeiras reduziram de R$ 2,98 para R$ 2,97 a projeção para a cotação do dólar ao final de 2003. O mercado continua apostando, entretanto, que a taxa média de câmbio deste ano ficará em R$ 3,08 por dólar. Para 2004 as projeções também não sofreram grandes alterações. Para janeiro, os cálculos das instituições consultadas pelo BC continuam indicando uma taxa de câmbio de R$ 3,00 por dólar. Para o final do ano, a estimativa do mercado também não foi alterada: R$ 3,20 por cada dólar. A taxa média do próximo ano, entretanto, passou de R$ 3,11 para R$ 3,10, de acordo com os dados divulgados pelo BC. Balança comercial O mercado brasileiro elevou de US$ 23,75 bilhões para US$ 23,80 bilhões a projeção média para o superávit comercial em 2003. Para 2004, as instituições consultadas pelo BC mantiveram em US$ 19 bilhões a estimativa média de superávit comercial naquele ano. Contas externas O bom resultado das contas externas brasileiras em 2003 continua sendo refletido nas projeções de mercado. De acordo com pesquisa elaborada pelo Banco Central, as instituições consultadas mantém a aposta de que o País encerrará o ano de 2003 com um superávit de US$ 3 bilhões em suas transações correntes. O Brasil não tem superávit anual em conta corrente desde 1992. Para 2004 as estimativas também são positivas, apesar do mercado estimar um déficit em transações correntes. A expectativa dos agentes consultados pelo BC continua a mesma: o País deverá fechar o próximo ano com um déficit de US$ 4 bilhões em sua conta corrente. O valor baixo reforça a tese de que o ajuste feito no balanço de pagamentos brasileiro foi estrutural e o valor reflete apenas a projeção de maior atividade econômica em 2004, feita pelo próprio mercado.