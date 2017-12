Mercado prevê queda de 0,50 ponto na taxa de juros As instituições financeiras ouvidas na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) optaram por manter a aposta de queda de 0,50 ponto porcentual dos juros na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana. Com a redução, os juros cairiam dos atuais 16,50% para 16% ao ano. A dose do mesmo gradualismo se repetiria em fevereiro, de acordo com os resultados do levantamento divulgado há pouco, e as taxas recuariam mais 0,50 ponto porcentual de 16% para 15,50% ao ano. As previsões para a Selic no final do ano, entretanto, tiveram recuo maior e passaram de 13,85% para 13,50% ao ano, passando a projetar uma queda estimada de 3 pontos porcentuais ao longo de 2004. Para o fim de 2005, os entrevistados pelo BC revisaram suas estimativas de 13% para 12,50%, embutindo uma expectativa de queda dos juros no próximo ano de apenas um ponto porcentual. As previsões de mercado para a taxa de juros média em 2004 recuaram na mesma pesquisa de 14,71% para 14,50%, e as expectativas para 2005 foram reduzidas de 13,44% para 13%. Inflação As instituições financeiras ouvidas na pesquisa semanal do BC elevaram de 0,60% para 0,65% as suas projeções de IPCA para janeiro. A mesma tendência de alta atingiu as expectativas de inflação para fevereiro, que subiram de 0,50% para 0,55%. As previsões para o ano fechado de 2004, no entanto, recuaram de 6% para 5,99%, ficando mais próximas do centro da meta de 5,5% fixada para este ano. As projeções de IPCA para 2005, por sua vez, foram mantidas nos mesmos 5% da pesquisa divulgada na semana passada. A pesquisa do BC registrou ainda uma queda das estimativas de reajuste dos preços administrados em 2005 de 6,30% para 6%. As projeções para 2004 ficaram estáveis em 7%. Câmbio As estimativas de mercado para a taxa de câmbio no final de 2004 recuaram de R$ 3,15 para R$ 3,10. As projeções para o câmbio no fim de 2005 caíram, na mesma pesquisa, de R$ 3,35 para R$ 3,30. As previsões de câmbio médio em 2004 foram reduzidas de R$ 3,08 para R$ 3,01 e as expectativas para 2005 foram reduzidas de R$ 3,25 para R$ 3,19. As projeções de câmbio para o fim do corrente mês caíram, ao mesmo tempo, de R$ 2,95 para R$ 2,89, e as estimativas para fevereiro recuaram de R$ 2,95 para R$ 2,90.