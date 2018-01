Mercado prevê Selic de 18,03% no final do ano, aponta Febraban A pesquisa da Febraban com 51 instituições bancárias aponta uma alta na expectativa do mercado em relação a taxa de juros no final de 2005. Na pesquisa deste mês, a projeção média é de juros de 18,03%, contra 17,70% projetados em maio. A expectativa do mercado para os juros no final de 2006 também subiu de 15,42% para 15,66%. A pesquisa da Febraban, divulgada nesta segunda-feira registrou uma alta na projeção para o IPCA deste ano, que passou de 6,23% projetado em maio para 6,28% neste mês. O IPCA projetado para os próximos 12 meses foi de 5,74% para 5,55%. Assim como na pesquisa Focus, a pesquisa da Febraban registrou queda na projeção do PIB para este ano, que era de 3,55% em maio para 3,21% neste mês. Para 2006, a expectativa do mercado para o PIB também caiu, de 3,61% para 3,55%. O mercado também alterou a projeção para a taxa de câmbio no final de 2005 que foi reduzida de R$ 2,74 para R$ 2,68. Houve também redução para o câmbio no final do próximo ano que caiu de R$ 2,92 para R$ 2,86. As projeções para o desempenho da balança comercial seguem praticamente inalteradas. O mercado projeta exportações de US$ 109,66 bilhões e importações de US$ 74,83 bilhões. O saldo em conta corrente previsto é de US$ 9,05 bilhões, contra US$ 8,53 bilhões projetado em maio.