Mercado projeta inflação e taxa de juros maiores em 2010

O mercado ampliou levemente na última semana as projeções para a inflação neste e no próximo ano e a de crescimento da economia em 2009. A estimativa de Selic no fim de 2010 também aumentou.

Segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, as instituições financeiras esperam inflação pelo IPCA de 4,26% neste ano, ante estimativa anterior de 4,25%. Para 2010, o novo prognóstico é de 4,48%, frente a 4,45% antes.

A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) é de crescimento de 0,21% em 2009, ante estimativa anterior de 0,20%. Para 2010, o mercado manteve a projeção de crescimento de 5%.

A expectativa continua sendo de Selic a 8,75% ao ano no final de 2009. Para o encerramento do ano que vem, no entanto, houve alteração: o mercado agora prevê 10,63% e não mais 10,50%.