Mercado projeta investimentos diretos de US$ 17,2 bi em 2002 O mercado financeiro está projetando investimentos estrangeiros da ordem de US$ 17,2 bilhões em 2002, segundo a pesquisa semanal realizada pelo Banco Central entre 70 instituições financeiras e empresas de consultoria. Na semana passada, as estimativas do mercado eram de US$ 17 bilhões. Para o ano que vem, as previsões permaneceram estáveis em US$ 18 bilhões. Segundo a pesquisa, o crescimento da economia neste ano ficou em 2,42%, número estável em relação à semana passada. As previsões para 2003 também se mantiveram nos mesmos 3,5% da última pesquisa. A pesquisa mostra ainda que as projeções para o IPCA em 2002 aumentaram de 5,04% para 5,26%, e para 2003 as estimativas permaneceram em 4%. Para março, as previsões subiram de 0,42% para 0,45%, e de 0,44% para 0,60% em abril. O mercado também prevê um superávit primário do setor público de 3,5% do PIB em 2002, sem alterações em relação à pesquisa anterior. Para 2003, as estimativas aumentaram de 3% para 3,13% do PIB. As projeções para o déficit nominal do setor público, sem câmbio, em 2002 e 2003 continuaram estáveis em 3,5% do PIB e 3% do PIB, respectivamente. As previsões para a taxa de câmbio em 2002 também não se alteraram, e continuaram em R$ 2,50. Para o final de 2003, no entanto, as estimativas do mercado recuaram de R$ 2,68 para R$ 2,65. A pesquisa do BC mostrou que também não houve alterações nas projeções para a taxa Selic em 2002, de 16,5% na semana passada. Para 2003, as projeções aumentaram de 14% ao ano para 14,25% ao ano O mercado espera ainda um superávit da balança comercial de US$ 4,3 bilhões este ano, e de US$ 5 bilhões em 2003. As estimativas de déficit em conta corrente para 2002 e 2003 ficaram estáveis em US$ 20,28 bilhões e US$ 20 bilhões, respectivamente.