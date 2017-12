Mercado projeta Selic em 6,75% em fevereiro de 2018, aponta Focus

BRASÍLIA - Os economistas do mercado financeiro projetam que a Selic (a taxa básica de juros) cairá 0,50 ponto porcentual nesta semana, de 7,50% para 7,00% ao ano, e mais 0,25 ponto porcentual em fevereiro, para 6,75% ao ano. Neste ponto, o Banco Central encerraria o atual ciclo de cortes de juros. Essas projeções fazem parte do Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, divulgado hoje pelo BC.

Os dados indicam ainda que o mercado espera pela manutenção da Selic em 6,75% ao ano até dezembro de 2017, quando o BC daria início a um novo ciclo, com alta de 0,25 ponto porcentual da taxa básica, para 7,00%. Uma nova elevação é esperada para fevereiro de 2019, para 7,25%. Depois, a projeção é de alta para 7,50% ao ano em março, para 7,75% em abril e para 8,00% em maio.

O encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC ocorre amanhã e na quarta-feira, quando o colegiado anuncia o novo nível da Selic. Mais do que a decisão em si, a expectativa do mercado gira em torno das sinalizações que o Copom dará a respeito da política monetária em 2018.