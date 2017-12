Mercado publicitário cresceu 2,9% em 2003 Pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo projeto Inter-Meios, do jornal Meio&Mensagem, informa que o mercado publicitário obteve crescimento real (descontada a inflação) de 2,9% em 2003 em relação a 2002. O faturamento foi de R$ 14,8 bilhões, contra R$ 13,2 bilhões de 2002, um aumento de 12,2%. De acordo com o levantamento, todos os meios de comunicação tiveram aumento de receita em 2003, com destaque para a mídia exterior (que utiliza painéis de rua e veículos e táxis, por exemplo), com crescimento de 17,3%. Em seguida, aparecem a televisão, com evolução de 15,4%; rádio, 14,4%; revista, 10,8%; jornal, 4,6%; TV por assinatura, 2,8%, e outdoor 0,2%. Os estreantes no estudo deste ano foram os meios Internet e Mobiliário Urbano, que ficaram com 1,5% e 0,8%, respectivamente. O Inter-Meios estima que o total de verbas dos veículos que participam do estudo equivale a 90% do total de investimento em mídia no País. Assim, a verba de mídia em 2003 foi de R$ 12 bilhões, sendo que o investimento em produção foi de R$ 2,8 bilhões. As empresas enviam dados do faturamento mensalmente para a consultoria PricewaterhouseCoopers, responsável pela consolidação dos dados.