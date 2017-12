Mercado: queda da Nasdaq impede recuperação A instabilidade no mercado financeiro não está totalmente afastada, mas os negócios já demonstram menos nervosismo e oscilações. A perspectiva de recuo das taxas de juros nos Estados Unidos, que foi sinalizada pelo presidente do banco central norte-americano (FED), Alan Greenspan, em seu último discurso, acalmou os analistas que chegaram a cogitar uma desaceleração forçada da economia norte-americana. Caso isso de fato acontecesse, o grande risco seria uma recessão mundial. Com essa tendência para o mercado de juros, começam a surgir no mercado opiniões indicando corte na taxa básica de juros - Selic - na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no dia 20 de dezembro. Mas essa análise não é consenso. Há quem aposte em recuo apenas no primeiro trimestre do próximo ano. Veja como está o mercado Durante a manhã, o potencial de recuperação do mercado financeiro foi diminuído pela queda da Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet nos EUA -, que foi motivada, principalmente, pelos anúncios de resultados de empresas abaixo do esperado pelos investidores. Exemplo disso foi a Motorola. A empresa alertou que não atingirá suas metas de resultado no quarto trimestre, e nem do próximo ano. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 17,770% ao ano, frente a 17,800% ao ano registrados ontem. O dólar está cotado a R$ 1,9740 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,05% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,0%.