Mercado quer esclarecer descoberta de petróleo em Sergipe A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou à Petrobras que divulgue um fato relevante informando ao mercado sobre a existência de dois novos poços de petróleo na Bacia de Sergipe. A CVM ainda não recebeu nenhum documento da companhia, apesar de a estatal ter encaminhando nota sobre o assunto à Bovespa. "A CVM somente considera como fato relevante documento encaminhado à autarquia", explicou a superintendente de relações com empresas, Elizabeth Lopez Rios Machado. Segundo ela, assim que tomou conhecimento da notícia, questionou a estatal e determinou a divulgação de um fato relevante em 24 horas. Até agora, a companhia ainda não enviou o documento, mas o prazo se estende até a noite de hoje. O problema é que as informações divulgadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e a estatal não combinam. A primeira aponta para um campo gigante com um óleo de alta qualidade, com uma estimativa preliminar de volume potencial de 1,9 bilhão de barris. Já a Petrobras alega que ainda avalia a viabilidade do poço e que o único volume estudado até o momento é a possibilidade de produção de três mil barris por dia na área. Caso a Petrobras não acate a determinação da CVM de divulgar fato relevante sobre a descoberta de poços na Bacia de Sergipe, estará infringindo a instrução 358, que define as regras para a divulgação de informações ao mercado, segundo Elizabeth. Ela, porém, não acredita que a estatal descumpra as normas da CVM. A forma como a atual diretoria da Petrobras vem informando o mercado sobre temas importantes já foi alvo da análise da CVM no mês passado. O presidente da autarquia informou que o modo como o adiamento da licitação das plataformas P-51 e P-52 foi divulgado é alvo de investigação. O problema foi o fato de a notícia ter partido de uma fonte não ligada à empresa. Na época, Cantidiano explicou que "qualquer informação sobre fato relevante de companhia aberta divulgada de forma inadequada, e que possa alterar preços ou volumes de negociação, é objeto de investigação pela CVM", o que incluiria o anúncio do adiamento da licitação pela Petrobras.