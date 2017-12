Mercado quer solução rápida para Argentina Os mercados brasileiros estiveram menos assustados com a crise argentina ontem. Evidentemente, a tensão continua grande, na medida em que os negócios incorporam a expectativa crescente de colapso econômico do país e acompanham cada detalhe do noticiário. Mas o investidor no Brasil não teme mais tanto e prefere uma solução rápida, seja ela a recuperação ou o caos. A expectativa é de um choque inicial, mas de recuperação em um ou dois meses, ancorado num empréstimo de emergência do Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo analistas ouvidos pela Agência Estado, o dólar ainda pode subir mais, assim como os juros, e a Bolsa de Valores de São Paulo deve continuar acumulando perdas, a não ser que haja uma recuperação convincente da situação econômica argentina. Esse, porém é o cenário menos provável. Os juros argentinos continuam disparando. O overnight saltou de 16% na sexta-feira para 150% ontem e o risco país (leia mais a respeito no link abaixo) bateu nos 1550 pontos. Esses níveis são insustentáveis e não há receptividade para a emissão de novos títulos públicos. Se o governo precisar de recursos para cobrir buracos no caixa, não os encontrará nos mercados. Colapso pode estar próximo Se a confiança dos investidores continuar caindo nesse ritmo, em breve o sistema ruirá. Ou as taxas de juros atingem patamares astronômicos ou os argentinos, em pânico, correrão aos bancos para sacar pesos e comprar dólares, reduzindo drasticamente as reservas do país. Em ambos os casos, nenhum sistema financeiro será capaz de suportar movimentos de grande escala e o governo será forçado a tomar medidas drásticas, como a desvalorização do peso e a moratória da dívida. A moratória traria efeitos muito danosos à imagem do país por muito tempo. Quem leva um calote demora muito para recuperar a confiança e voltar a investir, ou seja, o fluxo de investimentos precisaria de tempo para se normalizar. E a desvalorização do peso afetaria gravemente os balanços das empresas e as contas públicas, pois as dívidas na Argentina estão em sua maioria denominadas em dólar. Se a moeda norte-americana subir, a dívida aumentará proporcionalmente. Mas o peso mais barato encareceria as importações imediatamente e estimularia as exportações no longo prazo, dando bases novas para a retomada do crescimento, apesar de um choque inicial colossal e uma recuperação lenta. O peso está excessivamente valorizado e há poucas opções para a retomada econômica sem a flexibilização do câmbio. A questão é se isso ocorrerá de maneira controlada ou em clima de pânico. Cavallo tenta ganhar tempo até outubro Além do pacote anunciado anteontem, que promete déficit zero de agora em diante, há rumores de que o ministro da Economia, Domingo Cavallo, esteja negociando empréstimos emergenciais com instituições internacionais de US$ 5 bilhões. Mas a Argentina já recebeu muita ajuda internacional, inclusive US$ 40 bilhões em dezembro para resolver sua crise econômica. Cavallo quer ganhar tempo, pelo menos até as eleições parlamentares de outubro, mas não encontra respaldo no mercado, que não considera as medidas factíveis politicamente e mesmo o apoio de governos estrangeiros e do FMI é difícil na atual conjuntura. O clima de campanha eleitoral mina o apoio de aliados e oposicionistas a mais um conjunto de medidas drásticas e impopulares depois de três anos de recessão. Esse é o sétimo pacote do governo De la Rúa e poucos acreditam que possa ser implementado. A aposta de Cavallo é que depois das eleições, ele conseguirá equilibrar as contas públicas, eliminar a necessidade de captação de recursos no mercado, e, honrando os compromissos externos, reconquistar a confiança dos mercados. É ver para crer. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.