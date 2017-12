Mercado reage à decisão do Copom e dólar atinge nova máxima O mercado cambial reiniciou os negócios nesta tarde já com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,5 ponto porcentual ? passou de 26,5% ao ano para 26% ao ano. Às 14h40, as cotações atingiram o patamar máximo do dia, em R$ 2,9200, apontando alta de 1,92% em relação aos últimos negócios de ontem. Depois recuaram um pouco e, às 14h45, a moeda norte-americana era negociada a R$ 2,9100, em alta de 1,57%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em baixa de 1,71%. No mercado de juros, os contratos de taxas pós-fixadas negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em janeiro, pagam taxas de 23,330% ao ano, frente a 23,120% ao ano negociados ontem. Os C-Bonds, principais títulos da dívida brasileira, estão cotados a 90,563 centavos por dólar, o que significa uma queda de 2,23% em relação aos negócios de ontem. O risco país ? taxa que mede a confiança dos investidores na capacidade de pagamento da dívida do País ? está em 720 pontos. Ontem, o risco país encerrou o dia em 684 pontos.