Mercado reage a denúncias e dólar fecha em alta de 0,95% O dólar comercial fechou em alta de 0,95%, cotado a R$ 2,45. A alta é a reação do mercado às denúncias de que o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, teria pago uma "mesada" aos parlamentares que votavam a favor do governo. O fato de o escândalo envolver nomes do PT preocupa os investidores, que respondem de maneira defensiva. Mas, se no começo do dia houve forte procura pela moeda norte-americana, no fim da tarde o mercado cambial devolveu o excesso de compras, o que provocou a desaceleração da alta. "A crise política agravada pelas denúncias do deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) preocupa o mercado. O receio é que os desdobramentos das investigações acabem desestabilizando o governo", afirmou um profissional da área.