Mercado reage à questão política A volta do caso sobre a obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo para o noticiário trouxe uma nova onda de nervosismo ao mercado financeiro nesta quarta-feira. A notícia que mexeu com o humor dos investidores foi a de que o juiz Nicolau dos Santos Neto estaria prestes a entregar-se à Polícia Federal de São Paulo e que ele poderia apresentar informações novas sobre o caso. O grande temor do mercado é que novos fatos possam comprometer a imagem do presidente e a credibilidade do País. O desconforto gerado pela notícia provocou nova elevação dos juros projetados no mercado de futuros. Títulos prefixados de swap de base 252 dias úteis pagavam taxas de 18,72% no início da tarde. Ontem, papéis com as mesmas características pagavam juros de 18,53% ao ano. Esse clima de apreensão reforça a aposta da maioria dos analistas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) não vai reduzir a taxa básica de juros - Selic - na reunião de hoje (veja mais informações no link abaixo). Bolsa opera com queda de 1,95% Também no mercado acionário, os investidores temem que novos fatos ligados à questão política possam comprometer a imagem do mercado brasileiro. No final da manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) estava em queda de 2,45%, com volume negociado de R$ 316 milhões. Além do ambiente político, também o cenário externo não ajudou a Bolsa hoje. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que mede a valorização das ações do setor de tecnologia - entrou no período da tarde com queda de mais de 2%, prejudicada, entre outros fatores, pelo mau resultado da Microsoft. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - opera com pequena queda de 0,01%. No mercado de câmbio também há apreensão em relação às questões políticas. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,8060 na ponta de venda dos negócios. Uma alta de 0,50% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,7970.