Mercado reage bem a dados internacionais Hoje foi divulgada a taxa de desemprego nos EUA. O número ficou em 4%, dentro do esperado pelos investidores. O número de vagas criadas foi menor do que o esperado e o mercado acionário brasileiro e norte-americano reagiu positivamente. O Ibovespa - índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo - abriu em alta. Logo após a abertura registrava ganho de 0,42%. O desempenho da Bolsa ontem - alta de 1,25% - foi favorecido, principalmente, pelas ações do setor elétrico (veja mais informações no link abaixo). Segundo expectativas de analistas consultados pela Agência Estado, as ações do setor elétrico devem continuar se valorizando hoje dentro de um clima favorável criado pelo secretário de Energia do Estado de São Paulo, Mauro Arce, que anunciou a decisão do governo paulista em criar uma empresa de telecomunicações, com transmissão de dados via cabo óticos. Há pouco, a Bovespa registrava alta de 1,65%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia - operava em alta de 1,12%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - registrava alta de 0,97%. Diminui expectativa de que os juros caiam antes da reunião do Copom Diminuem as apostas de que a taxa de juros básica - Selic - possa cair antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O prazo até lá é muito curto e permanecem as incertezas em relação ao desaquecimento suave da economia norte-americana e a estabilização em níveis mais baixos do preço do petróleo. Há pouco os títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros no longo prazo, pagavam juros de 18,21% ao ano. Ontem, papéis com as mesmas características fecharam o dia com 18,28% ao ano. Permanece a expectativa de queda de juros no longo prazo (veja mais informações no link abaixo).