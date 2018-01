Mercado reage bem às explicações de Palocci O mercado financeiro começou a semana mais tranqüilo e aprovando as explicações dadas domingo pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, sobre as acusações do seu ex-assessor Rogério Buratti. A bolsa abriu em alta e perto das 11h30 avançava quase 2%. O dólar já abriu em queda e caía 0,4%, para R$ 2,40. Os juros futuros e o risco Brasil também operam em queda.