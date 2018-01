Mercado reage e bolsa sobe forte: 4% Depois de uma semana estressante, o mercado financeiro brasileiro encerrou os negócios nesta sexta-feira em alta, impulsionado pelos bons resultados da economia dos Estados Unidos. A taxa de desemprego nos EUA recuou de 5,7% em desembro para 5,6% em janeiro, com a criação de 112 mil postos de trabalho. A bolsa de São Paulo chegou a cair 2,35% pela manhã, mas fechou em alta forte de 4,16%, em 21.968 pontos, com giro de R$ 1,331 bilhão. O índice passou a acumular alta de 0,54% em fevereiro. O dólar, que chegou a subir 1,13%, terminou o dia praticamente estável (+0,03%), a R$ 2,934. Neste mês, a moeda acumula alta de 0,07% e, no ano, +1,07%. O mercado de juros encerrou em ligeira alta. Na BM&F, o DI de janeiro encerrou o dia em 15,59%, contra 15,57% ontem. Os preços dos papéis da dívida brasileira subiram o risco Brasil caiu. Às 18h40, o C-Bond subia 1,3% para US$ 0,97 e o risco país estava em queda de 7 pontos para 537 pontos.