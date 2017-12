Mercado reagirá hoje ao pacote argentino Depois do pânico de ontem nos mercados por causa da deterioração da credibilidade da Argentina, o governo anunciou um pacote de medidas econômicas à noite, incluindo forte controle de gastos e combate à sonegação fiscal. Salários e pensões do setor público sofrerão reduções e serão criados juizados especiais para a fiscalização da arrecadação de impostos. Também será aumentada a CPMF argentina para o seu limite máximo, 0,6%. A lógica do pacote é simples: cortando-se a necessidade do governo de se endividar, por meio da eliminação do déficit nas contas do governo, os juros cairão. Com isso, restaura-se a confiança dos mercados de que não haverá calote e o crédito fica mais barato. Essas são condições essenciais para a retomada do crescimento econômico, o que é fundamental para que o país possa honrar seus compromissos de longo prazo. O presidente Fernando de la Rúa reafirmou o compromisso com a paridade do peso com o dólar e garantiu que os compromissos externos serão honrados. Porém, o combate à sonegação é uma batalha de longo prazo, não trará efeito imediato, e, quanto aos cortes, a desconfiança dos mercados é exatamente sobre a força política do governo. A Argentina está em plena campanha para as eleições parlamentares de 14 de outubro, e nem os aliados do governo nem a oposição parecem dispostos a promover mais cortes e medidas impopulares depois de mais de três anos de recessão. Como o pacote econômico exige disciplina fiscal rígida também dos governos provinciais e municipais, é de difícil implementação e depende do poder de persuasão e barganha do presidente. Mercados reagem às medidas O momento realmente é crucial, e o pedido renovado de união nacional faz sentido. Mas se haverá respaldo para efetivação das medidas, é necessário esperar. Essas eram as medidas que os mercados desejavam, mas a confiança dos investidores só será restaurada com resultados concretos. Na abertura dos negócios, ao menos, será conhecida a leitura preliminar dos investidores pela reação das cotações. No Brasil, o principal indicador da crise argentina é o comportamento do dólar. Mesmo que o país vizinho continue comandando os movimentos dos mercados, o leilão de rolagem de títulos cambiais marcado para hoje pode atenuar a tendência de alta das cotações. O Banco Central (BC), reduziu os prazos de vencimento títulos para 2002, anulando o risco das incertezas quanto ao próximo governo. Os papéis, que tiveram pequena aceitação ontem, devem ser vendidos hoje com mais facilidade, aliviando um pouco a pressão sobre o dólar. Primeira prévia de julho do IPC fica em 0,69% Hoje saiu a primeira prévia da inflação referente ao mês de julho. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, para a primeira quadrissemana do mês ficou em 0,69%, contra 0,85% apurado no fechamento do mês de junho (veja mais informações no link abaixo). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.