Mercado recebe bem união de Sadia e Perdigão A criação da BRF Trading Company, união da Perdigão e da Sadia para atuar no comércio externo de suínos, aves e alimentos preparados, foi bem recebida por representantes do setor agropecuário. Também foi bem aceita pelo mercado de capitais, que considerou a medida uma forma de ampliar negócios e melhorar os resultados das empresas. O reflexo da associação pôde ser medido no pregão de ontem (25) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Sadia tiveram forte alta. Chegaram a 7,63% de alta após apenas 57 negócios, atingindo R$ 1,27 no início da tarde. A ação chegou a disparar 10,17% com a notícia, mas fechou em alta menor, de 2,54%. A reação também foi positiva para a Perdigão, cujas ações PN subiram 2,31% no melhor momento do dia, mas fecharam com valorização de 0,99%.