Mercado recebe com reservas novo diretor da Petrobras A Petrobras anunciou o nome de José Sérgio Gabrielli de Azevedo para a diretoria financeira, primeiro cargo a ter o titular substituído pelo novo presidente da estatal, o ex-senador petista José Eduardo Dutra. A indicação foi recebida com reservas pelo mercado, que considera o economista um acadêmico, não um executivo. O comportamento das ações da estatal, ao longo do dia, refletiram o efeito do anúncio: os papéis ordinários (ON) caíram 4,04% e os preferenciais (PN), 5,22%, quase o dobro da queda do Ibovespa (2,55%). A escolha de nomes para a diretoria da Petrobras está cercada de disputas políticas e muita polêmica. O professor Ildo Sauer, da Universidade de São Paulo (USP), é um nome praticamente certo para dirigir a área de gás e energia. A escolha é atribuída à cota pessoal da ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef. Sauer foi um dos colaboradores do programa energético da campanha de Lula. Ao PSB do ex-governador fluminense Anthony Garotinho caberá, segundo fonte ligada ao governo, a diretoria de abastecimento e refino, que seria ocupada pelo secretário de Energia do Rio, Wagner Victer. Da atual diretoria, dois nomes podem ser mantidos: Rodolfo Landim e Antonio Luiz de Menezes. Landim, atual presidente da Gaspetro, subsidiária para a área de gás natural, seria promovido a diretor de exploração e produção, uma das mais importantes na estatal. Enfrenta, porém, a resistência dos sindicatos de petroleiros. Menezes, diretor de gás e energia, está cotado para a área de serviços, responsável pelas encomendas da empresa, como as polêmicas plataformas de produção de petróleo. A presidência da subsidiária BR Distribuidora, líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis, vem sendo disputada pelos partidos aliados. Como medida alternativa, para pôr fim à briga, o governo pode optar por promover Marco Antônio Capute, atual diretor de grandes consumidores da empresa. O novo diretor financeiro, que deve ser referendado pelo Conselho de Administração no dia 31 de janeiro, é PhD em economia pela Boston University e era pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia. Ocupou diversos postos naquela universidade e teve uma passagem pela London School of Economics and Political Science. Analistas financeiros esperavam que esta diretoria fosse ocupada por um executivo de mercado. "O cargo exigia alguém com uma experiência maior na área", afirmou a analista Mônica Araújo, da BES Securities. Segundo ela, a estatal está sempre envolvida em operações complexas e, por isso, era esperado um nome do mercado financeiro. Ela lembra, porém, que a atual equipe financeira e de relacionamento com investidores da Petrobras é muito boa e tem capacidade para dar suporte ao novo executivo. Luiz Otávio Laydner, do Banco Pactual, acredita que os primeiros contatos do novo diretor com investidores serão fundamentais para se avaliar como o cargo será conduzido. Segundo ele, os investidores vão olhar mais para a habilidade do executivo em conduzir o processo de transição do que para seu currículo. Controle A escolha do professor Sauer para a diretoria de gás e energia, se confirmada, comprovará a tese que também circula no mercado, de que a ministra Dilma terá controle efetivo sobre as decisões na área de energia. Esta diretoria coordena a venda de gás natural para geração térmica e os empreendimentos no mercado de eletricidade, que tem na Petrobras um dos principais investidores. Dilma já emplacou o professores Luiz Pinguelli Rosa na Eletrobrás e Maurício Tolmasquim na secretaria executiva do ministério. Com a nomeação para a Petrobras, fecha o círculo de atuação de sua Pasta. Os acionistas da estatal reconduziram ao Conselho de Administração Cláudio Haddad e Gerald Reiss como representantes dos minoritários. Ambos ocupavam cadeiras no Conselho, mas ficaram de fora da lista apresentada pelo governo na Assembléia realizada no dia 2 de janeiro. Há rumores de que a indicação foi apenas a correção de um erro cometido na divulgação da primeira lista.