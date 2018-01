Mercado recua e trava indústria da construção Rosemeire Leonardi estava passeando por Guarulhos (SP) quando viu um estande de vendas de um prédio novo, entrou para conhecer e comprou um apartamento. “Eu gostava da cidade, do bairro, fiz as contas e vi que dava para pagar as parcelas”, lembra. Ela assumiu uma dívida de R$ 580 mil, com 44 parcelas de R$ 2 mil, desembolso inicial de R$ 58 mil e o compromisso de usar o FGTS e tomar um financiamento para quitar o saldo devedor.