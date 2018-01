Mercado reduz expectativa para dólar e juros As estimativas de mercado para a taxa média de câmbio de 2003 caíram de R$ 3,51 para R$ 3,50 na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC). As projeções para a taxa média a ser praticada em 2004 recuaram, na mesma pesquisa, de R$ 3,68 para R$ 3,65. As previsões de taxa câmbio para o fim de 2003 recuaram de R$ 3,65 para R$ 3,60 e as estimativas para o final de 2004 foram revisadas de R$ 3,80 para R$ 3,74. As projeções para a taxa Selic média de 2003 caíram de 22,50% ao ano para 22,48%, na mesma pesquisa. As previsões para a taxa média de 2004 foram revisadas de 18,15% para 18%. As estimativas de taxa Selic para o final de 2003 ficaram estáveis em 20%, e as previsões para o final de 2004 recuaram de 18,15% para 18% ao ano. O superávit primário do setor público em 2003 deverá ser de 3,85% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo as expectativas do mercado, reveladas na pesquisa mais recente, ante 3,80% do PIB, apurados na pesquisa anterior. As previsões de superávit primário para 2004, no entanto, ficaram estáveis em 3,75% do PIB. As estimativas de déficit nominal sem câmbio do setor público para este e o próximo ano ficaram estáveis em 3,30% do PIB e 3% do PIB, respectivamente.