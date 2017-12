Mercado reduz negócios com feriado O Banco Central leiloa hoje 720 mil títulos cambiais com vencimento em dois anos. A entrada desses papéis no mercado pode deixar os investidores mais tranqüilos, já que a demanda por hedge, ou seja, operações atreladas a ativos mais seguros, será atendida. No início da manhã, a moeda norte-americana está cotada a R$ 1,9050 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,21% em relação aos últimos negócios de ontem. Porém, a instabilidade no mercado internacional continua. Reportagem do editor Vladimir Goitia revelou que o próximo ano será decisivo para a Argentina. O país terá que provar sua capacidade de honrar compromissos e a perspectiva é de isso seja difícil, já que existe um alto volume de necessidades financeiras do setor público e privado. Ao todo, o governo e as empresas privadas argentinas vão precisar de pelo menos US$ 30 bilhões para pagar vencimentos de capital e de juros. Esse cenário prejudica o Brasil na medida que os dois países têm fortes relações comerciais e uma crise na Argentina tem impacto direto na economia do Brasil. Diante disso, os investidores estrangeiros abandonam os investimentos em ativos de risco, como os papéis da dívida brasileira, e buscam segurança em outros tipos de aplicação, como os títulos do Tesouro norte-americano. Além disso, o governo brasileiro é obrigado a pagar juros mais altos para a colocação de seus papéis no exterior. Internamente, o Brasil está com os índices de inflação controlados e ainda mantém a tendência de queda das taxas de juros. Porém, os resultados da balança comercial têm sido frustrantes e podem ter impacto no mercado financeiro, principalmente nas operações em dólar, devido a uma possível queda no volume de moeda norte-americana. Veja na seqüência mais informações sobre o assunto.