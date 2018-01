Mercado reduz novamente estimativa para PIB, para 2,76% Pela sexta semana consecutiva, o mercado reduziu sua projeção para o crescimento da economia brasileira em 2006. De acordo com a pesquisa semanal Focus, divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central, a mediana das estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 2,8% para 2,76%. Para 2007, os analistas mantiveram as apostas na expansão do PIB brasileiro em 3,5%. A previsão para a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano), em janeiro se manteve em 13% , mostrando uma expectativa de corte de 0,25 ponto porcentual na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Para o fim de 2007, os economistas também mantiveram a projeção para a Selic em 12% ao ano. Os dados coletados pelo BC mostram ainda uma discreta redução na mediana das estimativas de mercado para a Selic média no ano que vem, que passou de 12,34% para 12,31% ao ano. Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta de inflação, a projeção ficou estável em 3,11% em 2006. Para 2007, a mediana das estimativas para o IPCA caiu de 4,09% para 4,06%. Nos dois casos, as projeções estão abaixo da meta central de inflação fixada pelo governo para os dois anos, de 4,5%. IGPs As projeções do mercado para os Índices Gerais de Preços (IGPs) tiveram poucas alterações na semana passada, de acordo com a pesquisa semanal Focus. Enquanto a mediana das estimativas para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em 2006 se manteve em 3,89%, para 2007 teve discreto recuo de 4,33% para 4,30%. Já o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) teve a projeção para 2006 reduzida de 3,89% para 3,88% e para 2007 mantida em 4,30%. A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) medido pela Fipe para 2007 não sofreu alteração, e ficou em 4%. Para 2006, entretanto, a estimativa para este índice subiu de 2,38% para 2,45%. Conta corrente A mudança mais forte nas projeções de mercado divulgada nesta segunda ocorreu na conta corrente do Balanço de Pagamentos. A mediana das estimativas para o superávit em conta corrente em 2006 subiu de US$ 12,5 bilhões para US$ 12,96 bilhões. Mas para o ano que vem se mantive inalterada em US$ 6 bilhões. Também não houve alterações nas projeções para a Balança Comercial neste e no próximo ano, que continuaram em, respectivamente, US$ 45 bilhões e US$ 38 bilhões. Para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED), a mediana das estimativas para 2007 subiu de US$ 16,00 bilhões para US$ 16,10 bilhões, mas para 2006 continuaram em US$ 16,00 bilhões. Câmbio O mercado manteve em R$ 2,15 a projeção para a taxa de câmbio no fim deste mês. Para o fim de janeiro do ano que vem, houve discreta redução na mediana das estimativas de R$ 2,16 para R$ 2,15. Ao final de 2007, o mercado espera que o dólar feche cotado em R$ 2,25, mesma projeção da semana anterior. Os analistas também não alteraram suas estimativas para a relação dívida/PIB neste e no próximo ano, que ficaram em 50,10% e 49%, respectivamente.