Mercado reduz novamente previsão do PIB em 2009, para 1,7%

O mercado reduziu as estimativas de crescimento da economia brasileira este ano e elevou as de inflação, mostrou o relatório Focus divulgado pelo Banco Central, nesta segunda-feira, 9. A expectativa agora é de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,7% em 2009, ante prognóstico anterior de 1,8%. Para 2010, a previsão foi mantida em 3,8%. No caso da inflação medida pelo IPCA, a estimativa para este ano subiu de 4,6% a 4,73%. Para 2010, a previsão continua sendo de 4,5%. O mercado também cortou a previsão de crescimento da produção industrial neste ano, que passou de 2,0% para 1,5%. Mas a expectativa para 2010 foi elevada de 4 para 4,1%. Para a Selic, a previsão foi mantida em 10,75% no final deste ano e 10,50% no encerramento de 2010. Atualmente, a taxa básica de juro do país está em 12,75% ao ano. As instituições consultadas pelo BC veem corte da Selic para 12,0% na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), agendada para os dias 10 e 11 de março. A estimativa para os investimentos estrangeiros diretos neste ano caiu de US$ 23 bilhões para US$ 22,5 bilhões. Para 2010, o prognóstico manteve-se em US$ 25 bilhões.