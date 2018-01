Mercado reduz previsão de crescimento do PIB para 2,86% O mercado financeiro reduziu, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central, a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2006 de 2,94% para 2,86%. Foi a quarta queda consecutiva das projeções que estavam em 3% há quatro semanas. A nova redução ocorreu após a divulgação, na semana passada, do PIB do terceiro trimestre, que teve expansão de apenas 0,5% no período. Para 2007, as projeções de expansão do PIB ficaram estáveis em 3,50% pela décima quarta semana consecutiva. Para a dívida líquida do setor público neste ano, as projeções apontam queda de de 50,30% para 50,17% do PIB. Esta foi a terceira redução seguida destas previsões, que estavam em 50,40% do PIB há quatro semanas. Para 2007, as estimativas de dívida líquida caíram de 49,10% para 49 % do PIB. A queda ocorreu após três semanas seguidas de estabilidade destas previsões, que estavam em 49,10% há quatro semanas. As estimativas de crescimento da produção industrial para este ano também recuaram, passando de 3,19% para 3,11%. A queda interrompeu uma seqüência de duas semanas seguidas de alta dessas previsões, que estavam em 3,40% há quatro semanas. As projeções de aumento da produção industrial para 2007, por sua vez, caíram de 4,30% para 4,10%, voltando ao mesmo patamar de quatro semanas atrás. Juros Para a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano), as projeções para janeiro de 2007 ficaram estáveis em 13% ao ano em pesquisa, segundo a Focus. A estimativa embute uma expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) corte os juros de 0,5 para 0,25 ponto porcentual em sua primeira reunião do próximo ano. As estimativas de taxa média de juros para 2006 também não mudaram e prosseguiram em 15,09% ao ano pela segunda semana seguida. Na semana passada, o Copom decidiu por 5 votos a 3 reduzir a taxa de juros de 13,75% para 13,25% ao ano. As previsões de juros para o fim de 2007, por sua vez, permaneceram estáveis em 12% ao ano pela quinta semana consecutiva. Balança comercial A previsão do mercado para o superávit da balança comercial em 2006 ficou estável em US$ 45 bilhões pela segunda semana consecutiva. Há quatro semanas, estas previsões estavam em US$ 44,50 bilhões. Para 2007, as estimativas de superávit da balança comercial ficaram estáveis em US$ 38 bilhões. No superávit em conta corrente para este ano, as projeções apontam alta de US$ 12 bilhões para US$ 12,10 bilhões. Para 2007, as estimativas subiram de US$ 5,50 bilhões para US$ 5,65 bilhões. IPCA estável As projeções do mercado financeiro para a inflação de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano ficaram estáveis em 3,15%, segundo a pesquisa. A estabilidade pôs fim a uma série de cinco semanas seguidas de elevações destas previsões, que estavam em 3% há quatro semanas. O porcentual projetado ainda é inferior à meta central de 4,50% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para o mês de novembro, as estimativas de IPCA ficaram estáveis em 0,36%. Há quatro semanas, estas projeções estavam em 0,34%. Para este mês, as estimativas de IPCA também não mudaram e prosseguiram em 0,45%. Há quatro semanas, estas projeções estavam em 0,34%. As previsões do IPCA para 2007 ficaram estáveis em 4,10% pela segunda semana seguida. O porcentual estimado também é menor que a meta de 4,50% já fixada pelo CMN para o próximo ano. IGPs A previsão do mercado para a variação do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) em 2006 subiu de 3,82% para 3,95%. Para 2007, as estimativas de IGP-M ficaram estáveis em 4,38%. Esta foi a quinta alta consecutiva destas previsões, que estavam em 3,43% há quatro semanas. Já as estimativas de IGP-M para 2007 caíram de 4,38% para 4,30%. As estimativas de variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) ficaram estáveis em 3,95%. A estabilidade pôs fim uma seqüência de seis semanas seguidas de alta destas previsões, que estavam em 3,19% há quatro semanas. Para 2007, as previsões de variação do IGP-DI subiram de 4,30% para 4,34%. Investimento estrangeiro As projeções do mercado financeiro para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) em 2006 subiram de US$ 15,86 bilhões para US$ 16 bilhões, segundo pesquisa do BC. Esta foi a segunda elevação consecutiva destas previsões, que estavam em US$ 15,60 bilhões há quatro semanas. Para 2007, as estimativas de fluxo de IED continuaram estáveis em US$ 16 bilhões pela 24ª semana seguida.