Mercado reduz previsão de inflação e juros para 2007 O mercado financeiro reduziu de 4,06% para 4% sua estimativa para a variação do IPCA, o índice usado pelo governo para acompanhar as metas de inflação, em 2007, de acordo com pesquisa semanal divulgada pelo Banco Central (BC). Para o economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Thadeu Filho, o porcentual poderá cair ainda mais e ficar abaixo dos 4% nas próximas rodadas da pesquisa. "É possível que tenhamos um IPCA de 3,8% no próximo ano", disse. Para este ano, a previsão permaneceu em 3,11%, porcentual menor que a meta, de 4,50%. Com a projeção de inflação menor - e ainda mais abaixo da meta de 4,50% -, o mercado reduziu também sua estimativa para a taxa básica de juros, a Selic, no fim de 2007. A previsão passou de 12% para 11,75% ao ano. "Menos que isto, só com a mudança da atual diretoria do BC", ironizou o economista da UFRJ, fazendo referência ao notório conservadorismo da instituição na administração da política monetária. "O perfil da atual diretoria do BC aponta para esta queda mais gradual dos juros", comentou. A Selic está, hoje, em 13,25% ao ano. A pesquisa do BC mostrou ainda que a estimativa do mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano se estabilizou em 2,76%. A estabilidade veio após seis semanas consecutivas de queda da previsão, que chegou a ficar acima dos 3% antes do início do ciclo de redução da estimativa. Para 2007, o mercado financeiro optou por manter a expectativa de expansão do PIB em 3,50%, já pela 17º semana seguida. O número, entretanto, é menor que os 3,80% estimados na semana passada pelo próprio BC. Mesmo com uma estimativa de juros mais baixa para o final do ano, o mercado manteve sua previsão para a dívida líquida do setor público, em 2007, em 49% do PIB. O porcentual permanece muito próximo dos 50,10% do PIB esperados para o fim de 2006. Para alguns analistas, o aumento da participação dos títulos prefixados na dívida pública é que impedirá uma queda mais rápida do nível de endividamento no próximo ano. "O crescimento dos prefixados faz com que o impacto da redução dos juros sobre a dívida seja mais suave", comentou um especialista.