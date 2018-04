Mercado reduz projeção de inflação e mantém a de Selic no ano O mercado reduziu ligeiramente a expectativa para a inflação, manteve o prognóstico para a Selic e aumentou a previsão para o câmbio neste ano, segundo pesquisa semanal do Banco Central divulgada na segunda-feira. Segundo o Focus, os analistas consultados esperam para 2008 uma alta de 6,39 por cento para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ante estimativa de 6,40 por cento na semana passada. A visão para a inflação no ano que vem foi mantida em 5,20 por cento. O prognóstico para a taxa Selic no final deste ano manteve-se em 13,75 por cento, enquanto para 2009 aumentou de 13,25 para 13,31 por cento. Para o câmbio, a projeção de 2008 subiu de 2,05 para 2,10 dólares e a de 2009 aumentou de 2,01 para 2,10 dólares. As projeções para o crescimento econômico foram mantidas para 2008 e 2009, em respectivamente 5,23 e 3 por cento. (Por Vanessa Stelzer)