Mercado reduz projeção para a inflação pela quinta semana seguida

BRASÍLIA - As projeções do mercado financeiro para a inflação do ano que vem caíram pela quinta semana consecutiva no Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo Banco Central (BC). Para o IPCA deste ano, as estimativas também mostraram leve recuo. De acordo com o documento, a mediana para 2017 saiu de 5,20% para 5,14%. Há um mês estava em 5,40%.

Já para 2016, a mediana passou de 7,21% para 7,20% de uma semana para outra - a taxa estava em 7,26% quatro semanas atrás. A meta de inflação deste e do próximo ano é de 4,50%, com tolerância de 2 pontos porcentuais em 2016 e de 1,5 ponto porcentual em 2017 e em 2018.

No comunicado do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) e na ata da reunião, o BC informou que, pelo cenário de referência, que pressupõe a Selic (a taxa básica de juros) inalterada em 14,25% ao ano e um dólar a R$ 3,25, as projeções apontam para uma inflação em torno da meta de 4,5% já em 2017. No cenário de mercado, que utiliza as trajetórias para os juros e o câmbio apuradas na pesquisa Focus, a inflação projetada para 2017 está em torno de 5,3%.

Na semana passada, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, reiterou o compromisso de conduzir a inflação para o centro da meta de 4,5% em 2017. Segundo ele, esta meta é "desafiadora e crível".

Para 2016, a ata do Copom indicou que as projeções, tanto no cenário de referência quanto no de mercado, apontam para uma inflação em torno de 6,75%.

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do índice no médio prazo, denominadas Top 5, as medianas das projeções para este ano no relatório Focus passaram de 7,16% para 7,20%. Para 2017, permaneceram em 4,97%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de, respectivamente, 7,18% e 5,39%.

Após as mudanças em relação às previsões da Selic vistas na semana passada, o relatório Focus mostrou estabilidade nas projeções. A mediana do mercado financeiro para a Selic ao final de 2016 permaneceu em 13,50% ao ano. Há um mês, estava em 13,25%. Para o fim de 2017, o mercado seguiu projetando, pela sexta semana consecutiva, uma Selic a 11,00% ao ano.

PIB e câmbio. As projeções do relatório Focus desta semana pouco alteraram as expectativas para a atividade do País em 2016, que continuaram mostrando uma forte recessão anual. Pelo documento, houve ligeira melhora nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano: a mediana projetada passou de -3,24% para -3,23%. Há um mês, o mercado previa uma retração de 3,30%.

Para 2017, o cenário é um pouco melhor, com perspectiva de PIB positivo. Ainda assim, o mercado prevê para o País, conforme o relatório Focus, um crescimento de apenas 1,10% no próximo ano, mesmo porcentual projetado há uma semana. Um mês antes, estava em 1,00%.

O Relatório de Mercado Focus mostrou estabilidade nas estimativas para o câmbio deste ano. O documento indicou que a cotação da moeda estará em R$ 3,30 no encerramento de 2016, mesma projeção da semana anterior. Um mês atrás, estava em R$ 3,40. Para o fim de 2017, a mediana seguiu em R$ 3,50 de uma divulgação para a outra - quatro semanas atrás estava em R$ 3,55.