Mercado reduz projeção para o dólar e vê moeda a R$ 4 em dezembro

BRASÍLIA - A recente desvalorização do dólar no início do ano tem levado os analistas do setor privado a reverem suas projeções para a moeda americana ao final deste e do próximo ano.

De acordo com o Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, a cotação da moeda ficará em R$ 4,00 no lugar de R$ 4,15 vista na semana passada e de R$ 4,30 de um mês antes.

O câmbio médio de 2016 passou de R$ 3,99 para R$ 3,83 de uma semana para outra - um mês antes, estava em R$ 4,15.

A perspectiva do mercado financeiro para o câmbio de 2017 caiu de R$ 4,20 no boletim Focus para R$ 4,10. Já o câmbio médio do ano que vem saiu de R$ 4,17 para R$ 4,03 de um levantamento para o outro - estava em R$ 4,29 um mês atrás.

O real foi a segunda moeda que mais se valorizou no mundo na comparação com o dólar durante o primeiro trimestre. Em três meses, o dólar ficou quase 10% mais barato no Brasil.

O noticiário político com maior possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff explica parte do fortalecimento da divisa. O sinal de que a política monetária seguirá relaxada por mais algum tempo nos Estados Unidos e a alta das commodities também ajudaram.

No ranking de investimentos de março, o dólar ficou na lanterna, ao perder 10,1% de valor ante o real. Já o Ibovespa ficou no topo da lista, com valorização de quase 17%.