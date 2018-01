Mercado releva crise política; dólar cai mais de 1% O mercado financeiro opera com bom desempenho nesta sexta-feira. A bolsa sobe, o dólar cai forte, assim como o risco País. Para os investidores, os fundamentos da economia estão bons e superam momentaneamente a crise política. A saída de José Dirceu do governo foi bem recebida. Por volta das 15h20, o dólar recuava 1,08%, para R$ 2,38, na mínima do dia. A bolsa subia mais de 1,5% e o o risco Brasil caía 9 pontos, para 404 pontos base.