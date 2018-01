Mercado respira, mas cautela continua Houve pequena recuperação nas cotações do mercado financeiro, refletindo algumas notícias positivas pontuais. Ainda assim, os investidores mantêm-se cautelosos, como, aliás, deve ser a postura nas próximas semanas. O principal fato esperado agora é a renegociação da dívida externa argentina. Somente a zeragem do déficit, a retomada do crescimento e a estabilização da dívida podem acalmar os investidores. Foram divulgados números mais tranqüilizadores sobre a economia norte-americana. O PIB do segundo trimestre foi revisado, apontando alta de 0,2%. É pouco e está ligeiramente acima das expectativas dos analistas, mas ao menos é uma alta. Outros dados apontam para um crescimento muito lento da economia, ainda havendo uma boa possibilidade de recessão nos próximos meses. De qualquer forma, os números positivos agradaram. Também foi animadora para o mercado a divulgação ontem da melhora na popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso. Se o movimento tiver continuidade, as chances de eleição de um sucessor governista crescem, conforme desejam os investidores. Argentina segue comandando mercados Na Argentina, que continua no centro das atenções, analistas avaliam que se a arrecadação fiscal de agosto cair até 6,5%, o governo estará dentro de sua meta de eliminação do déficit fiscal. O dado é esperado com ansiedade, e pode ter um efeito importante sobre os mercados. Hoje foi um dia de intensas manifestações em Buenos Aires contra o último pacote de ajuste fiscal. Amanhã representantes de bancos norte-americanos detentores de títulos da dívida argentina e o Tesouro dos EUA encerram reunião de discussão da renegociação da dívida. As obrigações externas do governo somam cerca de US$ 150 bilhões em todas as esferas e são consideradas excessivas. Para evitar uma moratória, o ministro da Economia, Domingo Cavallo, fala em troca voluntária. Sua intenção é alongar prazos e reduzir os custos, o que necessariamente significa algum tipo de desconto. As negociações ainda devem demorar. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5460, com queda de 0,51%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,110% ao ano, frente a 23,570% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,45%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 1,02%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,28%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 1,17%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.