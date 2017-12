Mercado revê índices de julho Na última semana, instituições do mercado financeiro fizeram uma revisão e aumentaram suas expectativas em relação aos índices de inflação para este mês. O Banco Central realiza semanalmente uma pesquisa sobre a inflação, projetando os índices futuros. Na pesquisa de 21 de julho, prevê-se que quatro dos cinco índices analisados fiquem em valores mais altos do que o esperado na semana anterior. Veja na tabela abaixo como ficaram as projeções: Índice/instituição Julho ( % ao mês) Agosto (% ao mês) Para 200 (% ao ano) anterior atual anterior atual Anterior atual IGP-DI/FGV 0,93 1,28 0,70 0,76 7,48 7,50 IPC-Fipe 0,70 0,90 0,95 0,90 5,01 5,08 IGP-M/FGV 1,05 1,20 0,90 0,90 7,61 7,71 IPCA-IBGE 0,90 0,95 0,70 0,70 5,90 5,90 INPC-IBGE 0,80 0,80 0,75 0,70 5,45 5,40