Mercado revê para cima expectativa de inflação As projeções de mercado para o IPCA, neste mês de fevereiro, aumentaram de 0,28% para 0,30%, na pesquisa semanal feita pelo Banco Central com um grupo de 70 instituições financeiras e empresas de consultoria. As projeções para o IPCA em março permaneceram estáveis em 0,30%. As estimativas das cinco instituições mais bem conceituadas pelo BC para o IPCA em fevereiro recuaram, de 0,30% para 0,28% nos modelos de curto prazo, enquanto as projeções para março ficaram estáveis em 0,30%. As projeções baseadas em modelos de médio prazo de outras cinco instituições mais bem conceituadas pelo BC para o IPCA em fevereiro permaneceram nos mesmos 0,30% do levantamento anterior. As estimativas para o IPCA de março, em contrapartida, aumentaram de 0,25% para 0,30%, nos modelos de médio prazo. Já as projeções de mercado para o IPCA em 2002 aumentaram de 4,8% para 4,85% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central. As estimativas para o IPCA em 2003 permaneceram estáveis em 4%. As projeções para o IPCA deste ano, feitas pelas cinco instituições mais bem conceituadas, continuaram em 4,68% nos modelos de curto prazo. As estimativas de inflação para 2003, destas mesmas cinco instituições e com base nos modelos de curto prazo, também permaneceram em 3,75% do último levantamento. As estimativas de médio prazo para o IPCA este ano, feitas por um outro grupo de cinco instituições mais bem conceituadas pelo BC, recuaram de 4,99% para 4,82%. Estas projeções para 2003 aumentaram, em contrapartida, de 4% para 4,01%.