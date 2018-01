Mercado se acalma; dólar cai, bolsa realiza lucros O dólar comercial operou em baixa o dia todo e retornou para a faixa de oscilação das últimas semanas, entre R$ 3,28 e R$ 3,31. No fechamento, a moeda estava na cotação na máxima do dia, em queda de 0,51%, a R$ 3,31. O mercado se acalmou com os esclarecimentos dos ministros do STF e também do ministro Ricardo Berzoini sobre a reforma da Previdência. Os anúncios de captação de US$ 200 milhões pela Petrobras, ontem à noite, e da compra da Tele Centro Oeste Celular pela Telefônica e Portugal Telecom - controladoras da Telesp Celular -, hoje cedo, além da confirmação pelo Tesouro de que estuda uma captação externa, também animaram os investidores. A compra da TCO provocou um rebuliço no setor. Cresceram as apostas de que mais empresas estarão suscetíveis a lances no curto prazo. Mas o Ibovespa foi alvo de um minimovimento de realização de lucros, ao final do pregão, e fechou em queda de 0,16% e o volume financeiro somou R$ 704 milhões. Quanto aos juros, cresce a corrente que defende que não há necessidade de elevação da Selic já - os índices de inflação vêm desacelerando; o câmbio, se acomodando; e o horizonte de convergência deve ser alargado para o cumprimento da meta de 4% este ano, com tolerância de 2,5 pontos porcentuais.