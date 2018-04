Mercado se retrai à espera do acordo do FMI O mercado de câmbio está em compasso de espera pelas novidades sobre o acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI) e isso está reduzindo ainda mais os negócios, relativamente parados há dias. Durante a manhã, a cotação da moeda norte-americana chegou a esboçar momentos de forte pressão. Porém, essa tensão, causada pela decisão do Banco Central (BC) de não rolar os títulos cambiais que vencem amanhã (US$ 736 milhões), não se sustentou e o dólar voltou a recuar Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,1500; na cotação mais baixa do dia, em queda de 0,47% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor máximo negociado foi de R$ 3,2600. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 36,23% no ano e de 9,47% em julho. Os profissionais de mercado lembram que nos últimos meses muitas das empresas têm diminuindo seu endividamento em dólar - até porque não conseguem crédito para rolar seus títulos lá fora - e que isso reduz também a procura por aplicações em moeda estrangeira para reserva e proteção de recursos. Mas, para o próximo vencimento de papéis cambiais, de US$ 2,5 bilhões, previsto para o próximo dia 15, o mercado acredita-se que o BC terá de ter outra postura, rolando pelo menos parte desse valor, devido ao volume da operação. Por enquanto, os mercados esperam notícias do acordo com o FMI, e fontes extra-oficiais, segundo nota do correspondente Fábio Alves, confirmam que o volume do novo empréstimo do Fundo ao Brasil deve ser anunciado amanhã ou quinta-feira. O Fundo também exigiria nesse anúncio que os candidatos a presidente, numa segunda etapa, prestassem seu apoio aos termos do acordo. Esta deve ser uma condição básica para os recursos serem liberados e, também, para ajudar a diminuir as tensões entre os investidores. Outros detalhes, no entanto, seriam divulgados posteriormente. Lula, do PT, já se comprometeu com os princípios básicos da estabilidade econômica com a "Carta ao Povo" e o novo programa. Ciro ainda não fez o mesmo, mas, diante das críticas que vem sofrendo de setores da mídia e dos candidatos rivais, tem emitido alguns sinais de moderação de discurso. Ainda não garantiu que assina o acordo com o FMI, mas assegura que não vai atrapalhá-lo. Quanto à CC5, negou enfaticamente ter ameaçado mexer com a conta. Mas os investidores ainda acham difícil que os candidatos aceitem se comprometer com o FMI antes da eleição. Por isto, há quem acredite que o acordo, salvo alguma surpresa muito positiva com valores ou condições, não terá efeito de reverter o cenário de incerteza no curto prazo. No máximo, ajudaria a reduzir o nervosismo, podendo até gerar nova onda de estresse se o valor for considerado pequeno. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 24,450% ao ano, frente a 24,950% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 apresentam taxas de 27,900% ao ano, frente a 27,500% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,61% em 9621 pontos e volume de negócios fraco, de cerca de R$ 275 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 29,12% em 2002 e de 8,55% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 13 apresentaram baixa. O principal destaque são os papéis da Globocabo PN (preferenciais, sem direito a voto), com queda de 14,29%. A empresa anunciou esta manhã que o valor fixado para o aumento de capital, por meio do bookbuilding, ficou em R$ 0,70 por ação ON ou PN. A empresa vai realizar novo aumento de capital por meio de emissão de ações, pelo preço de R$ 0,70, para chegar ao valor de R$ 1 bilhão garantido pelos controladores. As Bolsas dispararam no exterior esta manhã. A euforia foi atribuída a especulações de que o Fed (banco central dos Estados Unidos) fará mais um corte nas taxas de juro para tentar reequilibrar a economia norte-americana e os mercados, apesar das razoáveis considerações sobre os riscos implícitos em tal ação. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta alta de 3,88% (a 8357,4 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - sobe 5,03% (a 1266,70 pontos). O euro opera em queda de 1,25%; sendo negociado a US$ 0,9664. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, em alta de 0,99% (345,42 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.