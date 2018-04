Mercado segue em trégua esperando pesquisas Há alguns dias o mercado vem operando com mais calma, apresentando ligeira recuperação das cotações, ainda que com muita cautela. Por um lado, na sexta-feira começam a ser sentidos com mais vigor os efeitos do pacote de US$ 30 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, o presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, viajam a Nova York para pedir tranqüilidade às instituições financeiras internacionais. E os investidores têm um intervalo de alguns dias sem pesquisas eleitorais, porque não haveria sentido em se guiar por números que não incluam o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, que começou na terça-feira. Ontem o Comitê de Política Monetária (Copom) encerrou sua reunião mensal de agosto, mantendo inalterada em 18% ao ano a Selic, taxa básica referencial da economia. A surpresa ficou por conta da adoção do viés de baixa, ou seja, autorização ao Banco Central (BC) para reduzir a taxa antes da reunião de setembro, se julgar adequado. No mercado, comenta-se que o viés não deve ser usado, dados vários fatores conjunturais negativos, como alta da inflação, do dólar, dos preços internacionais do petróleo, entre outros. Mas o viés seria mais uma indicação de normalidade e melhores perspectivas para o cenário à frente. Ainda assim, na segunda-feira, Armínio Fraga e Pedro Malan encontrarão representantes das maiores instituições financeiras internacionais. Eles pretendem assegurar uma melhor avaliação da conjuntura brasileira e tentar conter, ou até reverter, o corte parcial que as linhas de financiamento externo a empresas brasileiras vêm sofrendo. Comenta-se que eles não arriscariam uma viagem como essa sem um pré-acordo com os grandes bancos, e que, na onda positiva desse "marketing internacional", pudesse haver um pequeno corte na Selic. Mais concretamente, começa na sexta-feira o leilão de linhas de câmbio para financiamento de exportações, o que vem aliviando um pouco a pressão sobre o dólar. Ontem o governo interveio em grandes quantidades para segurar a moeda norte-americana. Mas a saída de investidores estrangeiros e a falta de crédito para empresas brasileiras ainda tem predominado e mantendo as cotações bem acima de R$ 3. Outro fator de tranqüilidade para os negócios é a falta de pesquisas eleitorais significativas. A seis semanas das eleições, começou o horário eleitoral gratuito, que marca a fase mais intensa da campanha. Agora os candidatos à Presidência tentarão conquistar os mais de 40% de indecisos, e a distribuição do horário favorece muito José Serra (PSDB/PMDB), o favorito dos investidores. A partir do final de semana, quando as sondagens de intenção de votos passarem a refletir os efeitos da exposição na televisão, a calmaria pode passar. Se houver indicações de um crescimento vigoroso da candidatura Serra, a resposta dos mercados pode ser positiva. O que não elimina que a recuperação se mantenha conforme os demais candidatos atenuem seus discursos, especialmente na área econômica. Ainda assim, o mais provável é que o nervosismo volte com as oscilações nas colocações dos candidatos nas pesquisas e suas declarações. Ou seja, a trégua nos mercados pode acabar, assim que as incertezas voltarem à tona. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,0850 nos últimos negócios do dia, em queda de 0,48% em relação às últimas operações de terça-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 21,700% ao ano, frente a 21,730% ao ano terça-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,88% em 9437 pontos e volume de negócios de R$ 604 milhões. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,96% (a 8957,2 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 2,37% (a 1409,25 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9794; uma queda de 0,06%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,41% (384,88 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.