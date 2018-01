Mercado segue movimentações nos EUA O feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos na próxima segunda-feira ajudou a reduzir o volume financeiro nos mercados financeiros esta manhã. E como a situação argentina está mais estabilizada, os investidores passaram a seguir mais de perto o comportamento dos mercados em Nova York. À tarde, os negócios devem andar num ritmo ainda mais lento, já que alguns mercados nos EUA fecharão mais cedo. De forma geral, não houve muitas oscilações, o maior destaque foi mesmo a alta do dólar. Os indicadores divulgados esta manhã nos EUA ainda não permitem uma avaliação mais precisa da evolução da economia. Como tem ocorrido nos últimos meses, os dados são divergentes, mas o todo continua apontando esfriamento da economia. As bolsas norte-americanas reagiram com moderação aos dados, mas reverteram as quedas no início da tarde. Na Argentina, de certa forma, as coisas parecem mais acomodadas. A divulgação antecipada da carta de intenções firmada com o Fundo Monetário Internacional (FMI) não acrescentou novidades. Ela prevê queda de 1,4% no PIB argentino este ano e crescimento de 3,5% no ano que vem. Agora à tarde, o ministro Domingo Cavallo dará mais detalhes. O sentimento do mercado é de que a situação no país vizinho está evoluindo de forma a garantir a sobrevivência do modelo econômico atual até eleições de outubro. O pacote de ajuda do FMI de US$ 8 bilhões afastou o risco de uma ruptura que parecia iminente. Agora, os argentinos estão às voltas com as negociações de troca "voluntária" de dívida externa, o que ainda pode demorar alguns meses. E os dados de arrecadação fiscal referente a agosto, que serão divulgados segunda-feira, podem vir melhores do que o esperado inicialmente. Números dos mercados Às 14:50, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5540, com alta de 0,87%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 23,090% ao ano, frente a 23,320% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,06%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 0,16%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,49%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 0,73%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.