Mercado segue pessimista e dólar vai a R$ 3,21 Os mercados financeiros tiveram mais um dia de preocupações e pessimismo, e as cotações sofreram ligeira piora, com alta no dólar e juros, e queda na Bolsa de Valores de São Paulo. As medidas de estímulo do governo aos fundos e às exportações ainda não tiveram efeito, as linhas de crédito ao Brasil seguem reduzidas e os pronunciamentos de candidatos à Presidência aumentam o nervosismo. O mercado gostou das medidas anunciadas ontem para conter os saques nos fundos de investimentos em títulos públicos, mas ainda resta saber como o investidor dos fundos reagirá. O anúncio de linhas complementares de financiamento às exportações também deve dar um alívio ao câmbio, mas a situação também requer tempo para a sua normalização, ou seja, para resultar em quedas no dólar. A imprensa internacional tem dado destaque à crise brasileira, sempre apontando que cresce a probabilidade de um calote, mesmo ressaltando as diferenças entre o País e a Argentina. A opinião reflete a visão de muitos investidores no exterior, que relutam em aplicar no Brasil, assim como instituições financeiras, que mantêm o crédito restrito e a custo elevado. A crise é de confiança, e o destaque é que se as taxas de juros não começarem a cair, a dívida torna-se impagável mesmo. Mas o cerne das preocupações é o mau desempenho de José Serra (PSDB/PMDB) e as declarações de candidatos, especialmente de Ciro Gomes (Frente Trabalhista), antipáticas ao mercado. A esperança dos investidores é que o discurso dos presidenciáveis mude ou que Serra ganhe pontos nas pesquisas de intenção de votos na reta final da campanha. A partir de terça-feira, começa o horário eleitoral, e ele tem grande vantagem na distribuição do tempo na televisão e no rádio. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,2100 nos últimos negócios do dia, em alta de 0,16% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,1400 e R$ 3,2300. Com o resultado dessa quinta-feira, o dólar acumula uma alta de 38,60% no ano e 12,55% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 22,360% ao ano, frente a 22,750% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 25,950% ao ano, frente a 25,600% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,71% em 9183 pontos e volume de negócios de R$ 425 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 32,36% em 2002 e 13,64% em nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 14 apresentaram altas. O principal destaque foram os papéis da Tele Centro Oeste Celular PN (preferenciais, sem direito a voto), com desvalorização de 15,16%. Segundo a editora Graziela Valenti, os investidores estão reagindo à notícia de que a empresa vai adquirir mais R$ 190 milhões em debêntures de um ano de sua controladora Splice depois de já haver comprado outros R$ 360 milhões. A controladora está rolando seus vencimentos em cima da operadora e o mercado não gostou da situação. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,86% (a 8818,1 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 0,80% (a 1345,01 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9818; uma alta de 0,23%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,65% (371,25 pontos).