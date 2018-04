Mercado sem rumo e dólar pressionado Os mercados vivem um momento estranho. Por um lado, foi fechado o acordo de US$ 30 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI) em condições consideradas favoráveis e cobrindo praticamente toda a necessidade de financiamento internacional do País em 2002 e 2003. Mas não há dólares no mercado, o Banco Central não está renovando papéis cambiais e as perspectivas políticas não agradam os investidores. O pacote do FMI não convenceu as instituições financeiras estrangeiras, que não retomaram os financiamentos a empresas brasileiras e admitem estar retirando recursos do País. Sem vendedores, o dólar segue em alta, mesmo porque o BC tem intervido timidamente, chegando até a testar a não renovação de cambiais. O mercado também faz seus testes, especulando para descobrir qual será a estratégia do BC e o ponto de intervenção. Mas o que predomina no pessimismo dos investidores é o cenário político. O candidato preferido pelos mercados, José Serra (PSDB/PMDB) não pára de cair, enquanto Ciro Gomes (Frente Trabalhista) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) isolam-se na disputa pela Presidência. Nenhum dos dois consegue conquistar a confiança dos investidores, e restam poucas esperanças de que Serra consiga reverter a situação. Com isso, as expectativas para o futuro, incluindo-se projeções de inflação e crescimento econômico, estão cada vez mais pessimistas. Amanhã será divulgada a última pesquisa do Ibope e na quarta-feira do Instituto Sensus, o que pode afetar os negócios. Ontem o dólar comercial foi vendido a R$ 3,1500 nos últimos negócios do dia, em alta de 4,30% em relação às últimas operações de sexta-feira, oscilando entre R$ 3,0650 e R$ 3,1600. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 23,650% ao ano, frente a 23,740% ao ano sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 2,62% em 9723 pontos Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,65% (a 8688,9 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 0,06% (a 1306,84 pontos). O euro fechou a US$ 0,9782; uma alta de 0,79%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em baixa de 1,05% (371,57 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.