Mercado sinaliza abertura positiva, mas mantém cautela O mercado volta a sinalizar abertura positiva nesta quinta-feira, embora com variações bem mais modestas do que no fechamento de ontem. O mercado eletrônico apontava alta de 0,53% para o Ibovespa futuro e estabilidade nas projeções de juros, enquanto o dólar comercial recuava 0,04%. O alívio com a situação na Argentina, onde o peso tem se comportado bem desde o início da livre flutuação, na última segunda-feira, favoreceu o mercado ontem e continua tendo efeitos positivos nesta manhã. Porém, operadores ainda se mantém reticentes na aposta de uma recuperação mais forte dos ativos brasileiros. No caso da bolsa, os preços ainda são considerados baixos. O Ibovespa acumula queda de 4,5% no ano e há quem considere que o índice possa, ao menos, retomar o patamar de 14 mil pontos no curto ou médio prazo. Esta retomada, porém, depende de não ocorrer nenhuma piora no cenário conjuntural. Quanto à Argentina, por exemplo, já está no preço que o país vai demorar a sair da crise, mas, para o Brasil não sofrer um maior contágio, é necessário pelo menos que a situação em Buenos Aires não piore. Nos EUA, onde serão divulgados hoje os dados do auxílio-desemprego e estoque das indústrias, o mercado acompanha dois fronts: o nível de atividade e a situação do mercado, que ainda teme o surgimentos de novos Enron. O cenário interno, embora ainda seja avaliado como positivo, depende de novos dados para recuperar o otimismo do final do ano passado. A balança (hoje saem dados da segunda semana) precisa mostrar saldos expressivos para o mercado esquecer os números frustrantes de janeiro e, sobretudo, a inflação precisa cair com intensidade para que o Banco Central possa cortar a Selic. Uma evolução sem maiores turbulências do quadro eleitoral também é importante para o mercado brasileiro ratificar as apostas otimistas para 2002.