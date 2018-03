Mercado sul-coreano cai 1,13% O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, fechou hoje em baixa 1,13%, seguindo a queda em Nova York ontem(Dow Jones: -0,54%; Nasdaq: -0,11%). ?Eu acho que nós precisamos de um período de correção, porque na semana passada o mercado subiu muito rápido?, disse Park Sung-Min, da Seol Investment Trust Management. Em Tóquio, o Nikkei 225 avançou 0,67%, com compras realizadas por investidores estrangeiros e por fundos públicos. O pregão filipino encerrou misto hoje, em alta de 0,28%, com recuperação técnica liderada pelos papéis da SM Prime, depois das perdas das últimas sessões. Taiwan registrou ligeira alta de 0,15%, num pregão com baixo volume financeiro. Não houve negociações hoje na Malásia por ser feriado nacional no país. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,26%; Indonésia: -1,78%; Tailândia: -0,47% e Cingapura: -0,87%.