Mercado sul-coreano fecha em alta de 0,76% Os investidores das principais bolsas do sudeste asiático decidiram realizar lucros nesta quinta-feira, limitando os ganhos em alguns mercados e provocando quedas em outros. A bolsa de Seul fechou mista, em alta de 0,76%, limitada também pelas incertezas dos investidores sobre o futuro da economia sul-coreana. No Japão, as vendas de blue chips de tecnologia foram superadas pela procura por com papéis de demanda doméstica. O Nikkei 225 encerrou o dia em alta de 0,76%. Nas Filipinas, não houve fator que limitasse a baixa e o índice local encerrou o dia em queda 0,19%. Em Taiwan, o mercado recuou apenas 0,05%, auxiliado pela valorização dos papéis do setor financeiro. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,30%; Indonésia: -1,41%; Malásia: -0,56%; Tailândia: -0,24% e Cingapura: -0,94%.