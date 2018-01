Mercado sul-coreano fecha em alta de 2,40% A bolsa sul-coreana subiu 2,40% estimulada por programa de compras no mercado futuro. Nas Filipinas a alta foi de 1,18% como resultado da procura por barganhas, depois das perdas recentes. Taiwan encerrou em baixa de 0,63%. As maiores baixas foram registradas no setor eletrônico, pois os investidores decidiram mudar o foco para papéis não-tecnológicos. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio sofreu retração de 0,22%, a sétima queda consecutiva, também liderada por papéis de tecnologia. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,33%; Indonésia: +0,88%; Malásia: -0,43%; Tailândia: -0,19% e Cingapura: +0,49%.