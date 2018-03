Mercado sul-coreano fecha em alta de 2,71% O índice Kospi, da bolsa de Seul, fechou hoje em alta de 2,71%, estimulado pelo bom desempenho de Nova York (Dow Jones: +0,91%; Nasdaq: +1,19%). Os papéis da Samsung Electronics tiveram alta de 4% e os da Hyundai Motor subiram 4,7%. Taiwan teve seu segundo dia de recuperação técnica com ganhos em todos os setores. O principal índice da bolsa fechou em alta de 1,83%. Em Tóquio, o Nikkei 225 encerrou o dia com valorização de 1,65%, também seguindo Wall Street. Já o mercado filipino sofreu retração de 0,39%, num pregão com baixo volume financeiro e realização de lucros. Às 4h40 (horário de Brasília) as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,55; Indonésia: +1,15%; Malásia: +1,47%; Tailândia: +1,52% e Cingapura: +1,27%.