Mercado sul-coreano inicia a semana em alta A bolsa de Seul encerrou o pregão desta segunda-feira em alta de 3,14% com a diminuição da tensão entre EUA e Coréia do Norte. Durante uma conferência na capital sul-coreana hoje, o subsecretário de Estado dos EUA, James Kelly, reiterou o propósito de Washington de manter as negociações com a Coréia do Norte e de ajudar o país a gerar energia caso o desenvolvimento de armas nucleares seja interrompido. Em Taiwan, o mercado teve valorização de 2,90%, com melhor desempenho dos últimos cinco meses. Os investidores decidiram adquirir papéis de empresas de tecnologia, pois esperam que a rentabilidade aumente este ano. Já em Manila (Filipinas) houve realização de lucros, principalmente dos papéis que tiveram bom desempenho na semana passada. O índice local encerrou o dia em queda de 0,31%. Não houve pregão hoje no Japão por ser feriado nacional. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,00%; Indonésia: -0,70%; Malásia: +2,15%; Tailândia: +0,16% e Cingapura: +2,05%.