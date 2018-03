Mercado sul-coreano inicia a semana em alta O índice Kospi, da bolsa de Seul, fechou hoje com valorização de 1,93%, sua quarta alta consecutiva. O mercado foi influenciado pelo bom desempenho de Wall Street na sexta-feira (Dow Jones: +1,35%; Nasdaq: +2,04%) e pelo programa de compras das principais ações da bolsa. Em Tóquio, o Nikkei 225 teve alta de 0,85%, também estimulado pelos resultados da bolsa de Nova York. O mercado taiuanês subiu 0,40%, liderado por papéis do setor de tecnologia, apesar do baixo volume financeiro, pois os investidores continuam cautelosos em razão da epidemia de Sars. Em Manila, a bolsa caiu 1,11%, como resultado de um ataque a bomba a um mercado no sul do país no sábado. Pelo menos nove pessoas morreram e outras 41 ficaram feridas. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,03%; Indonésia: +0,56%; Malásia: +0,52%; Tailândia: +0,42% e Cingapura: +1,69%.